"في جراب مسدسه".. أدلة جديدة على جريمة تلاحق هانتر بايدن

نقلت قناة ABC News عن مكتب المدعي العام الأمريكي أن المحققين عثروا العام الماضي على آثار كوكايين في جراب المسدس الذي كان يحتفظ به هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وفي إطار الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية، يطالب المدعون الفيدراليون المحكمة برفض طلبات بايدن الابن بإسقاط التهم الموجهة إليه بحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي يعتبر محظورا على الأشخاص المدمنين على معاقرة المخدرات.

وأضافت القناة نقلا عن المصادر ذاتها: "قوة الأدلة المتوافرة لا يمكن إنكارها... لكي نكون واضحين، عثر المحققون حرفيا على مادة المخدرات في الجراب الذي يحتفظ فيه المدعى عليه بسلاحه المسدس".

وأضافت: "تم التعرف على المادة التي تمت إزالتها من الحقيبة الجلدية البنية على أنها كوكايين بواسطة مختبر تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي". وأوضحت القناة التلفزيونية أن الاكتشاف "الإجرامي" تم التوصل إليه العام الماضي.

هذا ويرفض نجل الرئيس الأمريكي الإقرار بالذنب في "الكذب المزعوم" بشأن تعاطيه للمخدرات خلال تقديمه استمارة لاقتناء سلاح مسدس في أكتوبر العام 2018. وفي الوقت نفسه، كشف هانتر بايدن في مذكراته أنه في ذلك الوقت كان مدمنا على المخدرات.

المصدر: نوفوستي