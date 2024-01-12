بعد تجاهله الاستدعاء مرتين.. الكونغرس الأمريكي يمنح هانتر بايدن فرصة للإدلاء بشهادته

صرحت لجنتان في مجلس النواب الأمريكي أنهما على استعداد للاتفاق مع نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن لتحديد موعد جديد للإدلاء بشهادته بعد أن تجاهل مذكرات الاستدعاء مرتين.

وجاء في بيان مشترك صادر عن رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر وزميله عضو الحزب الجمهوري جيم جوردان، الذي يرأس اللجنة القانونية، أنهما يصران على صيغة الجلسة المغلقة أثناء الإدلاء بالشهادة.

ويقول البيان: "سيواصل مجلس النواب تبني مبادرة محاسبة هانتر بايدن على الازدراء بالكونغرس حتى يؤكد هانتر بايدن تاريخ مثوله للإدلاء بشهادته وفقا لواجبه القانوني".

وحذر كومر وجوردان من أنه "بينما نعمل على تحديد موعد للشهادة، لن نتسامح مع أي حيل أو تأخيرات إضافية من جانب هانتر بايدن".

وبعد أن تجاهل هانتر بايدن مذكرات الاستدعاء مرتين، أطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون عمليات محاسبته على ازدراء الكونغرس مع احتمال الملاحقة الجنائية في حال التهرب.

المصدر: نوفوستي