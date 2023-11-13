صور توثق كيس الكوكايين الذي تم ضبطه في البيت الأبيض

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا لكيس كوكايين، اليوم الاثنين، زعمت أنه تم العثور عليه في البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على الكوكايين يوم الأحد 2 يوليو بينما كانت عائلة بايدن، بما في ذلك ابنه هانتر، تقضي عطلة نهاية الأسبوع.

وأغلقت السلطات الأمريكية التحقيق في أقل من أسبوعين بسبب "نقص الأدلة".

ولم تكن هناك بصمات أصابع أو أي دليل آخر للحمض النووي على الكيس الذي يحتوي على أقل من غرام.

وردا على سؤال حول هوية المتورطين، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أن عائلة بايدن لم تكن متواجدة.

RT

يذكر أنه في 4 يوليو الجاري، تم إخلاء البيت الأبيض بصورة مؤقتة بعد العثور على عبوة مشبوهة تحتوي على مسحوق أبيض في المبنى، ليتبين بعد الفحص أن العبوة تحتوي على الكوكايين.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الكوكايين الذي عثر عليه في البيت الأبيض يعود للرئيس جو بايدن أو نجله هانتر، وأن "الإعلام الكاذب" سيبدأ بنفي القصة.

المصدر: ديلي ميل