أطعمة يمكن أن تسبب الإدمان على غرار الكوكايين أو الهيروين!

يقول الخبراء إن الأطعمة فائقة المعالجة (UPF)، تسبب الإدمان مثل النيكوتين أو الكوكايين أو الهيروين، وأكثر من 1 من كل 10 أشخاص مدمنون عليها.

وكشف تحليل جديد لـ 281 دراسة في 36 دولة مختلفة أن 14% من البالغين مدمنون على الأطعمة فائقة المعالجة.

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وقد تكون هذه النتيجة صادمة، بالنظر إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة، مثل النقانق والآيس كريم والبسكويت والمشروبات الغازية والحبوب السكرية، كانت مرتبطة في السابق بالتدهور المعرفي والسرطان والاضطراب النفسي وحتى الموت المبكر.

وأشرفت على الدراسة البروفيسورة آشلي غيرهاردت من جامعة ميشيغان، التي أنشأت سابقا مقياس ييل للإدمان على الغذاء من خلال تطبيق نفس المعايير التي يستخدمها الخبراء لتشخيص إدمان المواد.

وتشمل هذه المعايير الاستهلاك المفرط الذي لا يمكن السيطرة عليه، والرغبة الشديدة، واستمرار تناول الطعام على الرغم من الآثار الصحية السلبية المحتملة.

وكتبت غيرهاردت ومؤلفو الدراسة في ورقة بحثية جديدة نشرت في مجلة BMJ: "يبدو أن مزيج الكربوهيدرات المكررة والدهون الموجودة غالبا في الأطعمة فائقة المعالجة له تأثير إضافي على أنظمة مكافأة الدماغ، أعلى من المغذيات الكبيرة وحدها، ما قد يزيد من احتمال الإدمان على هذه الأطعمة".

وقال المؤلف كريس فان تولكين لصحيفة "الغارديان" البريطانية في مقال حول الدراسة الجديدة: "إن العديد من الأطعمة فائقة المعالجة بالنسبة لكثير من الناس تسبب الإدمان. وعندما يعاني الناس من الإدمان على الطعام، فإن ذلك يكون دائما تقريبا بسبب منتجات الأطعمة فائقة المعالجة".

ولكن السبب الدقيق وراء ذلك يظل لغزا إلى حد كبير بالنسبة للخبراء الذين يعتقد بعضهم أنه قد لا يكون مكونا واحدا هو الذي يجعل الحلوى أو البسكويت مسببا للإدمان - على عكس النيكوتين الموجود في التبغ - بل موانع متعددة.

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وتميل الأطعمة ذات المصادر الطبيعية إلى احتواء المزيد من الكربوهيدرات أو المزيد من الدهون، ولكن ليس بمستويات عالية من كليهما، في حين أن الأطعمة فائقة المعالجة لديها مستويات أعلى بشكل غير متناسب من كليهما.

وقد وجدت الأبحاث السابقة أن الأطعمة السكرية أو الدهنية تجعل البدائل الصحية أقل جاذبية.

ويؤدي تناول الأطعمة فائقة المعالجة إلى تحفيز اندفاع الدوبامين يتبعه انخفاض مفاجئ، ما يؤدي إلى دورة لا نهائية من الرغبة الشديدة، والحصول على العلاج والانهيار، على غرار ما يحدث لشخص مدمن على الكحول أو المخدرات.

وعلى الرغم من أنها "لا تسبب الإدمان على الأرجح في حد ذاتها"، إلا أن المواد المضافة في الأطعمة يمكن أن تكون "معززة" لتأثيرات السعرات الحرارية، كما أشار فريق غيرهاردت.

وقد لا يكون الجميع عرضة للإدمان على الأطعمة فائقة المعالجة، حيث أوضح فان تولكن: "المنتجات التي تسبب الإدمان، لا تسبب الإدمان للجميع. ما يقارب 90% من الناس يمكنهم تجربة الكحول ولا تتطور لديهم علاقة إشكالية، ويمكن للكثيرين تجربة السجائر، أو حتى الكوكايين".

ومع ذلك، فإن الخصائص الإدمان على الأطعمة فائقة المعالجة أثارت غضب العلماء المهتمين بالصحة الذين يعتقدون أن بعض الأطعمة يجب أن تأتي مع تحذيرات على غرار التبغ.

المصدر: نيويورك بوست