منتجات تخفض خطر تطور مرض النقرس وأخرى تزيد منه!

اكتشف علماء كلية هارفارد للصحة العامة أن الشاي والقهوة ومنتجات الألبان والحبوب تقلل من خطر الإصابة بالنقرس، في حين أن عصائر الفاكهة ومنتجات أخرى، تزيد من خطر الإصابة.

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وتشير مجلة Journal of American Medical Assocoation، إلى أن حوالي 123 ألف شخص شارك في هذه الدراسة من نساء متوسط أعمارهن 50.9 ورجال متوسط أعمارهم 54 عاما. وتضمنت المرحلة الأولى من الدراسة جمع معلومات عن الحالة الصحية لكل مشترك، كما طلب الباحثون منهم كشف تفاصيل نظامهم الغذائي، وبعد ذلك بدأت مرحلة متابعة تطور حالتهم.

واكتشف الباحثون خلال مرحلة المتابعة إصابة 2700 منهم بمرض النقرس (التهاب المفاصل النقرسي). ووفقا لحساباتهم كل حصة إضافية من الحبوب الكاملة تخفض خطر تطور هذا المرض بنسبة 7 بالمئة والشاي والقهوة بنسبة 5 بالمئة ومنتجات الألبان بنسبة 15 بالمئة. أما عصائر الفواكه والمشروبات المحلاة فتزيد من خطر تطور المرض بنسبة 6 بالمئة والزيوت النباتية بنسبة 16 بالمئة، كما أن الدهون الحيوانية والأسماك تزيد كثيرا من خطر تطور المرض.

واتضح للباحثين، أن إضافة منتجات الألبان إلى النظام الغذائي يخفض مستوى حمض اليوريك في مصل الدم.

يذكر أن سبب الألم والتهاب المفاصل النقرسي هو أن بلورات حمض اليوريك تشكل الرواسب حول المفاصل وفي بنيتها.

المصدر: gazeta.ru