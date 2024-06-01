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الكشف عن سبب مغادرة بنزيما السعودية وسفره إلى الجزائر (فيديو)

الرياضة

الكشف عن سبب مغادرة بنزيما السعودية وسفره إلى الجزائر (فيديو)
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وصل مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي كريم بنزيما اليوم السبت إلى الجزائر في زيارة خاصة هي الأولى له إلى بلده الأم.

ونشرت وسائل إعلام جزائرية صورا لوصول بنزيما إلى مطار مدينة بجاية.

وأشارت إلى أن المهاجم الفرنسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، يقوم بزيارة الجزائر بغرض لقاء أقاربه وعائلة والديه.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للحظة وصول بنزيما إلى مسقط رأسه والده (بجاية) وسيزور أيضا مدينة وهران مسقط رأس والدته.

وذكرت مصادر جزائرية، أن بنزيما سيبقى في الجزائر حتى يوم الخميس المقبل لحضور مباراة منتخب "الخضر" ضد غينيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ولم يخف بنزيما أبدا ارتباطه وتعلقه بموطن آبائه وأجداده، وسبق له ولمح إلى رغبته في اللعب لمنتخب "محاربو الصحراء" لو سمح له مسؤولو الاتحاد الفرنسي، وذلك بعد استبعاده من تشكيلة منتخب "الديوك" قبل أعوام.

المصدر: منصة "إكس" + RT

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