الكشف عن سبب مغادرة بنزيما السعودية وسفره إلى الجزائر (فيديو)

وصل مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي كريم بنزيما اليوم السبت إلى الجزائر في زيارة خاصة هي الأولى له إلى بلده الأم.

ونشرت وسائل إعلام جزائرية صورا لوصول بنزيما إلى مطار مدينة بجاية.

كريم بنزيما في الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/LMZlkPinpv — ستوديو الاتحاد (@IttiStudio) June 1, 2024

وأشارت إلى أن المهاجم الفرنسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، يقوم بزيارة الجزائر بغرض لقاء أقاربه وعائلة والديه.

🔴 وصول كريم بنزيما إلى الجزائر، بعدما حط الرحال بولاية بجاية

⬅️بنزيما سيحضر مباراة الجزائر و غينيا بملعب نيلسون مانديلا . pic.twitter.com/qABgw0HGty — wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) June 1, 2024

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للحظة وصول بنزيما إلى مسقط رأسه والده (بجاية) وسيزور أيضا مدينة وهران مسقط رأس والدته.

كريم بنزيما يصل الى الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/B9spBnJ9Bf — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) June 1, 2024

وذكرت مصادر جزائرية، أن بنزيما سيبقى في الجزائر حتى يوم الخميس المقبل لحضور مباراة منتخب "الخضر" ضد غينيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

كريم بنزيما يصل إلى الجزائر ويزور مدينة بجاية. ✅



لاعب #الاتحاد سيتابع لقاء المنتخب #الجزائري من الملعب في التصفيات المؤهلة #لكأس_العالم 2026 أمام غينيا 🇩🇿 pic.twitter.com/vTIWfLAoWn — صحيفة الاندية (@alandyh) June 1, 2024

ولم يخف بنزيما أبدا ارتباطه وتعلقه بموطن آبائه وأجداده، وسبق له ولمح إلى رغبته في اللعب لمنتخب "محاربو الصحراء" لو سمح له مسؤولو الاتحاد الفرنسي، وذلك بعد استبعاده من تشكيلة منتخب "الديوك" قبل أعوام.

المصدر: منصة "إكس" + RT