مقتل مسؤول روسي محلي في بيلغورود جراء "انفجار ذخيرة"

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، عن مصرع نائب رئيس إدارة منطقة كوروتشانسكي في المقاطعة نتيجة "انفجار ذخيرة".

وكتب غلادكوف عبر "تلغرام" اليوم الأحد: "لدينا حادث طارئ. لقد لقي نائب رئيس إدارة منطقة كوروتشانسكي، أمين مجلس أمن المنطقة إيغور نيتشيبورينكو حتفه نتيجة انفجار ذخيرة"، دون ذكر ملابسات الحادث.

وأضاف غلادكوف أن ثلاثة مسؤولين آخرين هم رئيس إدارة المنطقة ورئيسا إدارة بلدتين فيها أصيبوا بجروح طفيفة، وتم تقديم المساعدة الطبية لهم.

وذكر غلادكوف أيضا أن 6 مدنيين أصيبوا بجروح في مدينة شيبيكينو جراء قصف مدفعي أوكراني صباح اليوم، مضيفا أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من الصباح أشار غلادكوف إلى تشغيل أنظمة الدفاع الجوي وإسقاط عدد من الأهداف الجوية فوق بيلغورود.

بدورها، أفادت الدفاع الروسية بأن قواتها دمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود في الفترة بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد.

وفي مقاطعة كورسك المجاورة، ألقت مسيرة أوكرانية عبوة ناسفة على سيارة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح وحروق، حسبما ذكر القائم بأعمال حاكم المقاطعة أليكسي سميرنوف عبر "تلغرام" صباح اليوم الأحد.

المصدر: RT