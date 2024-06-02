وزير الدفاع الصيني: "كل من يجرؤ على فصل تايوان عن الصين سيسحق"

حذر وزير الدفاع الصيني دونغ جون اليوم الأحد، من أن جيشه مستعد لمنع استقلال تايوان "بالقوة"، قائلا إن كل من يجرؤ على فصل تايوان عن الصين سيسحق".

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وقال دونغ في كلمة له خلال منتدى "حوار شانغريلا" المنعقد منذ يوم الجمعة، إن "جيش التحرير الشعبي الصيني كان دائما قوة كبيرة وصلبة في الدفاع عن توحيد الوطن الأم، وسيتحرك بحزم وقوة في كل حين لمنع استقلال تايوان وضمان عدم نجاحها أبدا في محاولاتها".

وأضاف "كل من يجرؤ على فصل تايوان عن الصين سيسحق إلى أشلاء ويتسبب بتدمير نفسه".

وجاءت هذه التصريحات في المنتدى الأمني السنوي في سنغافورة في أعقاب أول محادثات جوهرية وجها لوجه منذ 18 شهرا بين وزيري دفاع الصين والولايات المتحدة.

وتكثف الولايات المتحدة والصين الاتصالات لتخفيف الاحتكاكات بين الخصمين، حيث زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين وشنغهاي الشهر الماضي.

وكان التركيز الرئيسي على استئناف الحوار العسكري الذي ينظر إليه على أنه حاسم لمنع خروج النزاعات الساخنة عن السيطرة.

وألغت الصين الاتصالات العسكرية مع الولايات المتحدة عام 2022 ردا على زيارة لتايوان أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين بسبب قضايا، بينها منطاد صيني يشتبه بأنه للتجسس أسقِط فوق المجال الجوي الأمريكي، واجتماع رئيسة تايوان آنذاك تساي إنغ-وين مع خليفة بيلوسي كيفن مكارثي، والمساعدات العسكرية الأمريكية لتايوان.

وتصر الصين عل مبدأ "الصين الواحدة"، الذي يؤكد أنه "لا يوجد في العالم سوى صين واحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الإقليمية الصينية، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها".

المصدر: أ ف ب