وزير الدفاع الصيني: بلدان آسيا والمحيط الهادئ لن تسمح لأي دولة بإشعال الحروب ونشر الفوضى فيها

قال وزير الدفاع الصيني دونغ جون، خلال كلمة ألقاها في منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة، إن دول آسيا والمحيط الهادئ لن تسمح للهيمنة بأن تجلب الضرر لمصالحها.

وأشار الوزير الصيني، إلى أن شعوب هذه البلدان تريد أن تعيش في "عالم متعدد الأقطاب يسوده الترتيب والنظام وتكون الحقوق متساوية فيه للجميع".

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وأضاف: "لن نسمح للهيمنة وسياسات القوة، بإيذاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجلب الضرر لها، ولن نسمح بظهور صراعات جيوسياسية في المنطقة ولن نسمح لأي دولة أو أي قوة بإثارة الحروب وأن تنشر الفوضى والخراب فيها".

وأكد الوزير دونغ جون، أن شعوب دول آسيا والمحيط الهادئ تعارض أي محاولات "لتحويلها إلى دول تابعة أو جرها إلى مواجهة جماعية".

وتابع الوزير الصيني القول، إن بلاده تأمل في العيش بعالم متعدد الأقطاب، يسوده النظام والمساواة.

وقمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا"، هي منتدى أمني حكومي دولي سنوي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ويحضره وزراء الدفاع وغيرهم من القادة العسكريين من 28 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويأخذ المنتدى اسمه من فندق شانغريلا في سنغافورة، حيث يقام منذ عام 2002.

المصدر: تاس