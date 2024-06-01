10 عمليات وإصابات دقيقة.. حزب الله اللبناني يكشف عن عملياته ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

كشف حزب الله اللبناني ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم السبت 1 يونيو، من بينها إسقاط مسيرة من طراز "هرمز".

- القطاع الشرقي:

1 - استهداف موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

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2 - استهداف أماكن تموضع ‏واستقرار ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده في التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح عبر هجوم جوي بمسيرات ‏انقضاضية أوقعت فيهم إصابات مؤكدة كرد على ‌‏استهداف دراجة نارية في بلدة مجدل سلم.

3 - استهداف ‏مقر قيادة "اللواء 769" في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وإصابته إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه كرد على ‏اعتداءات إسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء الذي طال بلدة ‏عين قانا وأدى إلى جرح مدنيين.

4 - استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة ‏في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

5 - إسقاط مسيرة من نوع "هرمز 900" بعد رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة.

- القطاع الغربي:

1 - استهداف مبنى يتموضع فيه جنود إسرائيليون في مستعمرة شوميرا ‏بالأسلحة الصاروخية.

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2 - استهداف مبنى يتموضع فيه جنود إسرائيليون في مستعمرة نطوعة بالأسلحة ‏الصاروخية.

3 - استهداف مرابض ‏مدفعية للجيش الإسرائيلي في خربة ماعر وانتشار لجنوده في محيطها بالأسلحة الصاروخية وإصابتهم إصابة ‏مباشرة.

4 - استهداف مستعمرة حانيتا ‏بِصلية صاروخية في إطار الرد ‏على اعتداءات إسرائيلية طالت بلدتي عدلون وصديقين وأدت إلى مقتل امرأة مدنية ‏وإصابة آخرين.

5 - استهداف المقر المستحدث لقيادة "كتيبة المدفعية 411" في ‏جعتون بالأسلحة الصاروخية.‏

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد هذه العمليات إذ كثف "حزب الله" عملياته ضد إسرائيل مستخدما الصواريخ وطائرات مسيرة وغيرها من الأسلحة.

المصدر: RT