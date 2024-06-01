دمرت القوات الروسية باستخدام أنظمة "إسكندر" العملياتية التكتيكية قاعدة للقوات الخاصة الأوكرانية على محور سلافيانسك في مقاطعة دونيتسك.

وذكرت صفحة "فايينايا خرونيكا" على منصة "فكونتاكتي" أنه تم تسجيل "سلسلة جيدة من الضربات التي حققت إصابات مباشرة في القاعدة العسكرية الأوكرانية".

ونشرت الصفحة في وقت لاحق خريطة لمدينة سلافيانسك، والتي تم فيها تسليط الضوء على حظيرة الطائرات في شارع زافودسكايا. وأشاروا إلى أن هذا هو المكان الذي تقع فيه القاعدة المدمرة. والتي من الممكن أن يكون مرتزقة أجانب في الموقع مع الجنود الأوكرانيين.

وأعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف أمس عن تحرير 28 بلدة جديدة خلال شهر مايو. مؤكدا أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال شهر مايو بلغت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2700 آلية بما في ذلك 4 دبابات "أبرامز" و7 "ليوبارد".

وأشار بيلاوسوف إلى أن "كييف على الرغم من فقدان إمكاناتها الهجومية تواصل إقناع الغرب باستعدادها للقتال حتى النهاية".

المصدر: غازيتا. رو