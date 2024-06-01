سلطات كييف: محطة "دنيبرو" الكهرومائية في حالة حرجة

أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه إيفان فيدوروف المعين من قبل كييف أن محطة دنيبرو الكهرومائية الواقعة في الجزء الذي ما تزال تسيطر عليه كييف في المقاطعة بحالة حرجة بعد القصف الروسي.

وقال فيدوروف: "محطة "دنيبرو" الكهرومائية أصبحت الآن في حالة حرجة، ولم نعد نتحدث حتى عن توليد الكهرباء. واعتبارا من اليوم، حركة المرور من الضفة اليسرى إلى اليمين مغلقة تماما، لذلك فإن حركة المرور محدودة على سكاننا. ويتم استخدام جسرين كطريق التفافي".

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وأشار إلى أنه ليس من الممكن استعادة حركة المرور على سد محطة "دنيبرو" الكهرومائية في غضون ساعات، كما كان مخططا سابقا.

وأفاد فيدوروف في وقت سابق من اليوم السبت أنه بعد الهجمات على محطة "دنيبرو" الكهرومائية، سيتم إغلاق حركة المرور عبر سد المحطة لمدة يومين، ويقوم الخبراء بتقييم الأضرار.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت: "ردا على محاولات نظام كييف تدمير منشآت الطاقة والنقل الروسية، استهدفت القوات الروسية بضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، منشآت الطاقة الأوكرانية التي تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، إضافة إلى ترسانات تخزين للأسلحة الغربية".

وأكد التقرير أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة. وأعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرض منشآت بنية تحتية للطاقة في 5 مقاطعات للقصف خلال الليلة الماضية، مضيفة أن "أضرارا حرجة" لحقت بمعدات اثنتين من محطات توليد الطاقة الكهرومائية.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"