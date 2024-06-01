الدفاع الروسية تعلن عن ضربة مكثفة لمواقع طاقة تستخدمها الصناعة الحربية الأوكرانية

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة مكثفة على مواقع طاقة تستخدمها الصناعات العسكرية بأوكرانيا، كما ضربت مجموعة من المتخصصين المعنيين بوضع مهام طيران للطائرات المسيرة الهجومية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت: "ردا على محاولات نظام كييف تدمير منشآت الطاقة والنقل الروسية، استهدفت القوات الروسية بضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، منشآت الطاقة الأوكرانية التي تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، أضافة إلى ترسانات تخزين للأسلحة الغربية".

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وأكد التقرير أن الضربة ححقت هدفها وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة. وأعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرض منشآت بنية تحتية للطاقة في 5 مقاطعات للقصف خلال الليلة الماضية، مضيفة أن "أضرارا حرجة" لحقت بمعدات اثنتين من محطتات توليد الطاقة الكهرومائية.

وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة لموقع انتشار مجموعة من المتخصصين الفنيين العاملين على وضع مهام طيران للطائرات المسيرة الهجومية، دون ذكر التفاصيل حول الموقع المستهدف.

وكشفت الدفاع الروسية في تقريرها أن خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 1845 جنديا، وفي ما يلي أبرز نقاط التقرير:

واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تقدمها في عمق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف، كما صدت 5 هجمات مضادة، وشملت خسائر العدو على هذا المحور نحو 240 عسكريا إضافة إلى راجمة صواريخ HIMARS

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر فائدة وضربت تشكيلات أوكرانية بينها لواء "آزوف" القومي المتطرف، في خاركوف ودونيتسك وخسر العدو هناك نحو 450 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك وكبدت العدو خسائر تجاوزت 660 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، صدت 6 هجمات مضادة وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 330 جنديا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وخسر العدو هناك نحو 120 عسكريا

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات عسكرية معادية في زابوروجيه وخيرسون، خسر الجيش الأوكراني هناك نحو 45 جنديا

إسقاط 62 طائرة بدون طيار، و14 قذيفة من راجمة الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع، و3 قنابل موجهة من طراز HAMMER فرنسية الصنع.

المصدر: RT