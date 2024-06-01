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‏بيان قطري مصري أمريكي مشترك: اقتراح بايدن يجمع مطالب جميع الأطراف بصفقة تخدم مصالحهم

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‏بيان قطري مصري أمريكي مشترك: اقتراح بايدن يجمع مطالب جميع الأطراف بصفقة تخدم مصالحهم
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أصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة مساء السبت بيانا مشتركا أكدت من خلاله أن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن يجمع مطالب جميع الأطراف بصفقة تخدم مصالحهم.

وقالت الخارجية القطرية في البيان: "تدعو كل من قطر ومصر والولايات المتحدة مجتمعين بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كلا من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024".

وأكدت الدول الثلاث في بيانها أن هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة.

كما أكدت الدوحة والقاهرة وواشنطن أن هذه المبادئ من شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم.

وشددت على أن الاتفاق يقدم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.

‏بيان قطري مصري أمريكي مشترك: اقتراح بايدن يجمع مطالب جميع الأطراف بصفقة تخدم مصالحهم

المصدر: RT

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