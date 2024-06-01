بعد تحذير موسكو لواشنطن.. قلق أوروبي من حرب مع روسيا

على حافة حرب شاملة هناك دولة أوروبية تريد منع الصراع والسعيَ لمنع أوروبا من دخول حرب مع روسيا..

فيكتور أوربان رئيس الوزراء الهنغاري أكد على الحاجة إلى منع أوروبا من الدخول في حرب كارثية ستؤدي إلى زوال كل دولها وهو ما يتقاطع مع موقف تركيا العضو في حلف الناتو هي الأخرى والتي قال وزير خارجيتها إن بلاده ترفض انخراط الناتو في النزاع بأوكرانيا..

أصوات قليلة تظهر مع استمرار الانزلاق نحو صراع شامل ووجودي بالنظر للخطوات الأوروبية والتي كان آخرَها السماحُ لكييف باستهداف العمق الروسي بالأسلحة المقدمة لهم مع قرب وصول طائرات أف 16 والتي اعتبرتها موسكو تهديدا نوويا لها.

-فهل التحركات الأوروبية تدل على نوايا مبيتة لحرب شاملة؟

-وما الذي بقي أمام الغرب وأمام روسيا من خط فاصل قبل هذه المرحلة؟

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