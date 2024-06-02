توريمبيني: الشركات الإيطالية العاملة في روسيا لن تغادرها أبدا

قال فيتوريو توريمبيني، رئيس رابطة رجال الأعمال الإيطاليين في روسيا (GIM Unimpresa)، إن الشركات الإيطالية التي لا تزال تعمل في روسيا تكيفت مع الوضع ولن تغادرها أبدا.

وأشار رجل الأعمال الإيطالي، في مقابلة مع وكالة نوفوستي قبيل بدء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن هذه الشركات الإيطالية "تروست" تقريبا وتأقلمت تماما مع ظروف العمل في روسيا.

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وأضاف: "تخيلوا أن 150 شركة إيطالية تابعة لجمعيتنا GIM Unimpresa وحدها، لا تزال تعمل في روسيا، وفيها يعمل حاليا حوالي 80 ألف من المواطنين الروس".

وشدد توريمبيني على أن الشركات الإيطالية المذكورة أعلاه، تنتشر في مختلف مناطق روسيا.

ووفقا له، تعمل الغالبية العظمى من هذه الشركات، في إنتاج "المنتجات الغذائية – النقانق والمرتديلا والجبنة والمعكرونة والحلويات ومواد البناء والمكونات المختلفة للصناعة ومكيفات الهواء والإطارات وبلاط السيراميك".

وقال توريمبيني: "من جانبي اعتبر أن كل هذه الشركات تأقلمت وباتت روسية تماما، ليس فقط لأن العديد من مدرائها الإيطاليين أسسوا عائلاتهم في روسيا منذ فترة طويلة، بل ولأن شركاتنا هذه تكيفت كثيرا مع بلدكم لدرجة أنها لن تغادر هنا مرة أخرى أبدا".

وتابع رجل الأعمال القول: "ولماذا يجب عليها المغادرة؟ هذه الشركات تعمل بشكل جيد، وتنتج منتجات إيطالية عالية الجودة، وتحقق أرباحا ممتازة".

في وقت سابق قال وزير الخارجية سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، إن موسكو مستعدة لمساعدة الشركات الإيطالية في توطين إنتاجها في روسيا، في سبيل مواجهة الخسائر، التي تكبدتها هذه الشركات جراء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

سيعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

المصدر: نوفوستي