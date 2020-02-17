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من "صنع في إيطاليا" إلى "صنع مع إيطاليا في الديار الروسية"

مال وأعمال

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Reuters
رجل يسير بجوار شعار السلسلة الغذائية الإيطالية الراقية Eataly في أول متجر روسي للشركة افتتح حديثًا في موسكو
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أعربت موسكو عن استعدادها لمساعدة الشركات الإيطالية في توطين إنتاجها في روسيا، في سبيل مواجهة الخسائر، التي تكبدتها هذه الشركات جراء العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، اليوم الاثنين، إن بلاده على استعداد لمساعدة الشركات الإيطالية على توطين صناعات لمنتجاتها على الأراضي الروسية بدلا من توريدها من إيطاليا إلى السوق الروسية، أي الانتقال من مبدأ "صنع في إيطاليا" إلى مبدأ "صنع مع إيطاليا في روسيا".

وأفاد لافروف بأن العقوبات التي تستهدف موسكو أضرت بالتجارة الروسية الإيطالية، حيث انخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين من 53.8 مليار دولار في عام 2013 إلى 26.9 مليار دولار في عام 2018.

كذلك أشار إلى أن المنتجين الإيطاليين فقدوا نحو ملياري دولار بسبب القيود المفروضة على روسيا، مع وجود العديد من رواد الأعمال غير الراغبين في فقدان السوق الروسية.

والجدير بالذكر أن إيطاليا تعد واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، بعد الصين وألمانيا وهولندا وبيلاروس، ويبلغ عدد الشركات الإيطالية التي تعمل على الأراضي الروسية حوالي 500 شركة.

المصدر: "تاس"

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