مشاهد توثق لحظة انهيار المبنى السكني في اسطنبول (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار المبنى السكني في منطقة كيوشوكتشيكميدجي غرب اسطنبول.

ووصل رجال الإنقاذ والإطفاء إلى مكان الحادث وتم إغلاق المنطقة المجاورة.

وأعلن عمدة مدينة اسطنبول داود غولوغلو عن إنقاذ 7 أشخاص كانوا تحت الأنقاض، مضيفا: "اثنان منهم في حالة خطيرة، والعمليات جارية لإنقاذ شخصين آخرين".

ووفقا له، تم بناء المبنى في عام 1988، وأوضح: "لم نجد أي علامات على حدوث انفجار أو عمل تخريبي، مكتب المدعي العام في اسطنبول سيتحقق من أسباب الحادث".

المصدر: RT