كريم أديمي يهدر فرصة "العمر" أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال (فيديو)
أهدر جناح بوروسيا دورتموند كريم أديمي فرصة ذهبية لافتتاح باب التسجيل لفريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ويمبلي" في لندن.
وفي الدقيقة 20، أرسل المدافع ماتس هوملز كرة بينية رائعة، وضعت أديمي المنطلق في انفراد تام بحارس ريال مدريد تيبو كورتوا، لكن الجناح الألماني حاول مراوغة الحارس البلجيكي ليجنح بعيدا عن المرمى قبل أن يتدخل المدافع داني كارفاخال ويبعد الكرة إلى الركنية.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) June 1, 2024
اسيست تاريخي لا يصدق من هوملز
كريم أديمي يهدر هدف محقق بشكل غريب!
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- تمريره ماتس هوميلس و انفراد كريم اديمي .— FAWAZ (@aldoon_fawaz) June 1, 2024
- هوميلس افضل مدافع هذا الموسم بأستحقاق .
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وكان أديمي سيريح لاعبي فريقه ويمنحهم الثقة المطلوبة لانتزاع الفوز من الريال والكأس ذات الأذنين لو ترجم هذه المحاولة إلى هدف.
KARIM ADEYEMI HOW DO YOU MISS THAT? #UCLfinal#UCLpic.twitter.com/SEGKmk2RMD— Manase (@Manase_LFC) June 1, 2024
If Karim Adeyemi scored this Chance the goal should have been similar to that of Kai Havertz against Manchester city on the UCL final pic.twitter.com/3vvPh9n9fp— 𝙆𝙞𝙟𝙖𝙣𝙖 𝙮𝙖 𝙫𝙘 (@Fra_nk001) June 1, 2024
وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي.
المصدر: RT