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كريم أديمي يهدر فرصة "العمر" أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

كريم أديمي يهدر فرصة
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أهدر جناح بوروسيا دورتموند كريم أديمي فرصة ذهبية لافتتاح باب التسجيل لفريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وفي الدقيقة 20، أرسل المدافع ماتس هوملز كرة بينية رائعة، وضعت أديمي المنطلق في انفراد تام بحارس ريال مدريد تيبو كورتوا، لكن الجناح الألماني حاول مراوغة الحارس البلجيكي ليجنح بعيدا عن المرمى قبل أن يتدخل المدافع داني كارفاخال ويبعد الكرة إلى الركنية.

وكان أديمي سيريح لاعبي فريقه ويمنحهم الثقة المطلوبة لانتزاع الفوز من الريال والكأس ذات الأذنين لو ترجم هذه المحاولة إلى هدف.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي.

المصدر: RT

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