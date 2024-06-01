كريم أديمي يهدر فرصة "العمر" أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال (فيديو)

أهدر جناح بوروسيا دورتموند كريم أديمي فرصة ذهبية لافتتاح باب التسجيل لفريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وفي الدقيقة 20، أرسل المدافع ماتس هوملز كرة بينية رائعة، وضعت أديمي المنطلق في انفراد تام بحارس ريال مدريد تيبو كورتوا، لكن الجناح الألماني حاول مراوغة الحارس البلجيكي ليجنح بعيدا عن المرمى قبل أن يتدخل المدافع داني كارفاخال ويبعد الكرة إلى الركنية.

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اسيست تاريخي لا يصدق من هوملز



كريم أديمي يهدر هدف محقق بشكل غريب!



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pic.twitter.com/cHVHQlNQRg — عمرو (@bt3) June 1, 2024

- تمريره ماتس هوميلس و انفراد كريم اديمي .



- هوميلس افضل مدافع هذا الموسم بأستحقاق .



pic.twitter.com/C64SeEWMiZ — FAWAZ (@aldoon_fawaz) June 1, 2024

وكان أديمي سيريح لاعبي فريقه ويمنحهم الثقة المطلوبة لانتزاع الفوز من الريال والكأس ذات الأذنين لو ترجم هذه المحاولة إلى هدف.

If Karim Adeyemi scored this Chance the goal should have been similar to that of Kai Havertz against Manchester city on the UCL final pic.twitter.com/3vvPh9n9fp — 𝙆𝙞𝙟𝙖𝙣𝙖 𝙮𝙖 𝙫𝙘 (@Fra_nk001) June 1, 2024

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي.

المصدر: RT