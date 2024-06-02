وزير تركي يكشف سبب انهيار المبنى السكني في اسطنبول

قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي محمد محمد أوز حسكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي X، إن سبب انهيار المبنى السكني في اسطنبول، هو عدم مراعاة المعايير الفنية عند تشييده.

وأشار الوزير إلى أنه تم بناء المبنى في عام 1988 ولاحقا تم بشكل غير قانوني بناء طوابق إضافية فيه.

وأضاف الوزير: "وفقا لنتائج الفحص الأولي، تبين أن المبنى تم بناؤه قبل 36 عاما، ولكن في وقت لاحق تم إضافة طابق ونصف إليه بشكل غير قانوني".

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ويشار إلى أنه كان في الطابق الأرضي من المبنى مخازن تجارية.

وذكر الوزير أن المبنى لم يكن منذ البداية متوافقا مع معايير البناء وهندسة العمارة - تم استخدام رمال البحر في بنائه. وأضاف الوزير أن البنية الفوقية أدت إلى تفاقم استقرار المبنى.

İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun.



İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha… — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) June 2, 2024

صباح اليوم الأحد، انهار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، في منطقة كوتشوك شكمجة غرب اسطنبول. توفي شخص وأصيب ثمانية آخرون نتيجة الحادث.

وذكر شهود عيان، أن الأنقاض أغلقت الشارع الرئيسي وسقطت فوق سيارات متوقفة على جانبيه.

المصدر: نوفوستي