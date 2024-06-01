مصر.. التحقيقات تكشف معلومات جديدة ومثيرة في قضية "سفاح التجمع" وعلاقته بالـ"دارك ويب"

أفاد موقع "القاهرة 24" المصري نقلا عن مصدر بأنه سيتم عرض المتهم كريم الشهير بـ"سفاح التجمع" على قاضي التجديد يوم 4 يونيو عقب انتهاء فترة الحبس (15 يوما) التي أمرت بها جهات التحقيق.

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وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى مفاجآت مثيرة في قضية "سفاح التجمع" حيث أوضحت أن أبرز دوافعه لقتل 3 سيدات كانت خيانة زوجته له مع صديقه، وهو الأمر الذي جعله يرفع قضية زنا ضدها وحصل على حكم بحبسها.

وكشفت التحقيقات أن كل شيء في حياة المتهم تحول منذ تلك اللحظة وبدأ باستدراج الفتيات إلى شقته حتى يمارس معهن العلاقة السادية ثم ينهي حياتهن ويتخلص من جثثهن ويلقيها في الصحراء.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم له حساب على موقع "الويب المظلم" (Dark Web)‏ حيث كان يحصل على أموال من خلال الفيديوهات التي يسجلها خلال إقامة العلاقة السادية مع ضحاياه وتعذيبهن.

وأشارت التحقيقات إلى أنه قد يكون السبب وراء قتل "سفاح التجمع" لضحاياه هو تصويرهن ونشر هذه الفيديوهات على "الدارك ويب" من أجل الحصول على الأموال.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري