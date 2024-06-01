البليهي يتجرع من نفس الكأس التي أذاق منها رونالدو! (فيديو)

ما أشبه الليلة بالبارحة.. شرب مدافع نادي الهلال الدولي السعودي علي البليهي من نفس الكأس التي أذاق منها قبل نحو شهرين قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واعتاد البليهي استفزاز النجوم الكبار وتسبب من قبل في تعرض بعضهم للطرد وكان آخرهم رونالدو خلال مواجهة النصر والهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي مطلع أبريل الماضي، حيث فقد

البرتغالي أعصابه واعتدى على البليهي بتوجيه ضربات باليد على جسد وصدر اللاعب الدولي السعودي ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لقائد النصر.

طيب شوف دعس البليهي على رجل رونالدو.. وشرايك pic.twitter.com/wotqP1hfXg — عصام الجعفر (@essamsalman9) April 9, 2024

وبعد نحو شهرين من تلك الواقعة التي أثارت جدلا واسعا وتسببت في إيقاف رونالدو لمباراتين، سقط البليهي بنفسه هذه المرة في فخ الاستفزازات، وطرد بالبطاقة الحمراء خلال نهائي كأس السعودية الذي جمع بين "الزعيم" و"العالمي" أمس الجمعة.

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لقطة طرد البليهي الغريبة !!!!!!!! pic.twitter.com/5JDOm2GQLP — أخبار الهلال (@hilalstuff) May 31, 2024

وفي الدقيقة 87، أشهر حكم المباراة التي انتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح 5-4 وتتويجه بكأس السعودية على حساب غريمه النصر، بطاقة حمراء في وجه البليهي، بعد تعديه على سامي النجعي، لاعب النصر، بدون كرة، ليشرب بذلك المدافع الدولي السعودي من نفس الكأس التي أذاق منها رونالدو ونجوما عدة.

وهذه هي البطاقة الحمراء السابعة للبليهي في مشواره مع الأندية، منها 5 بطاقات بقميص الهلال و2 مع فريقه السابق الفتح.

المصدر: RT