الداخلية المصرية تصدر بيانا عن الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء السبت إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب الذين لا يحملون بطاقة الإعفاء، وذلك بحلول الـ 30من يونيو الجاري.

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وأصدرت الوزارة بيانا أوضحت فيه تفاصيل المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد والمعفيين من تراخيص الإقامة.

وأوضحت في بيانها أن المهلة ستنتهي بحلول 30 يونيو 2024، ويجب على المعفيين من تراخيص الإقامة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.

ولفتت الوزارة إلى أنه اعتبارا من 1 يوليو 2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية