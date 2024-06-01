وزير التموين المصري يكشف حقيقة اشتراط صندوق النقد إلغاء دعم الخبز

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري حقيقة شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا جديدا، نافيا المزاعم بشأن إلغاء دعم رغيف الخبز.

وأكد وزير التموين خلال لقاء أجراه مع قناة “أون”: أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يشترط وضع سقف للدين العام، وخدمة الدين، وأمور أخرى متعلقة بعدم زيادة الاستثمارات العامة، لكنه لم يطالب الحكومة بأي أمور تخص الدعم.

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ولفت إلى أن أي إصلاح اقتصادي لابد أن يواكبه حماية اجتماعية، وهذا ما نقوم به.

لكن الوزير أشار إلى أن نسبة سوء استخدام رغيف الخبر المدعم تتراوح ما بين 10 و 15%، بحسب الوزير "هناك فئة من المستفيدين من الدعم تقوم بتجفيف الخبز أو بيعه في السوق أو استخدامه كعلف.

وتابع: نفضل التحول نحو الدعم النقدي المشروط لمنع أي هدر أو فساد.

المصدر: صحيفة "فيتو"