دولة أوروبية تقرر التخلص من اللاجئين الأوكرانيين

نقلت شبكة NRK عن مصدر في وزارة العدل النرويجية أن هذه الدولة قد تعيد نحو ألف لاجئ إلى أوكرانيا، من بينهم 370 رجلا في سن الخدمة العسكرية.

وقال المصدر: "التجنيد في الجيش والخدمة المتعلقة بالأعمال القتالية، ليسا من الظروف التي تؤدي إلى منح اللجوء في النرويج".

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ومنذ ربيع عام 2022، قدم 77 ألف أوكراني طلبات للحصول على "الحماية الجماعية"، والتي تتضمن توفير تصريح إقامة دون تقييم الحاجة إلى الحماية. ولكن سلطات النرويج أخذت الآن تدرس كل طلب على حدة.

وفي وقت سابق، دعا وزير خارجية ولاية بافاريا الفيدرالية الألمانية، يواكيم هيرمان، في حديث لقناة فيلت التلفزيونية، إلى عدم دفع إعانات البطالة (Bürgergeld) للاجئين الأوكرانيين المطلوبين في وطنهم للخدمة العسكرية.

وأظهر استطلاع أجراه معهد INSA لصالح صحيفة بيلد أن 40% من سكان ألمانيا يؤيدون ضرورة خفض إنفاق ألمانيا على المساعدة لأوكرانيا.

وذكرت شبيغل نقلا عن رد المكتب الفيدرالي الألماني للهجرة واللاجئين (Bamf)، أن أكثر من 250 ألف لاجئ من أوكرانيا وصلوا إلى ألمانيا خلال العام الماضي، واعتبارا من منتصف مارس، تم تسجيل أكثر من 1.65 مليون أوكراني حصلوا على ملاذ في ألمانيا.

المصدر: نوفوستي