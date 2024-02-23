"تلغراف": 15 ألف لاجئ أوكراني في بريطانيا خسروا أماكن سكنهم

فقد ما لا يقل عن 15 ألف لاجئ أوكراني في بريطانيا مساكنهم بحسب ما نقلته صحيفة تلغراف عن بيانات وزارة التنمية الإقليمية والإسكان ما يمثل نسبة حوالي 7.5% من أجمالي اللاجئين الأوكران.

وهناك حاليا في المملكة المتحدة ما يسمى بمخطط الرعاية للحصول على اللجوء للأوكرانيين، ولذلك هم بحاجة إلى الحصول على دعوة من الأفراد أو الجمعيات الخيرية أو الجمعيات التي تؤمن مأوى للاجئين أو أنها تدفع لهم للحصول على سكن منفصل.

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وفي الوقت نفسه، تدفع الحكومة 350 جنيها إسترلينيا (445 دولارا) شهريا للبريطانيين الذين يستضيفون اللاجئين في بيوتهم.

ويرتفع هذا المبلغ إلى 500 جنيه إسترليني (635 دولارا) شهريا بعد السنة الأولى من دعم الأسر البريطانية للاجئين الأوكرانيين.

وفي إطار هذا البرنامج، انتقل حوالي 130 ألف أوكراني إلى أراضي المملكة المتحدة.

بدورهما، قام وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الدفاع جرانت شابس بتوفير المأوى للاجئين الأوكرانيين في مساكن تعود لهم.

وذكر مصدر للصحيفة أن العديد من اللاجئين الأوكرانيين أصبحوا بلا مأوى لأن الكفلاء يتعهدون بتوفير السكن لمدة 6 أشهر فقط، وبعد ذلك يمكنهم التصرف بحسب تقديراتهم الخاصة.

المصدر: تاس