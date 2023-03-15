اللاجئون الأوكرنيون في سويسرا مجبرون على بيع سياراتهم

أجبرت السلطات السويسرية اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا منذ أكثر من سنة ويتمتعون بإعانات اجتماعية، على بيع سياراتهم إذا كان سعرها يتجاوز الحد الأقصى الذي حددته سلطات الكونتونات.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن سلطات الكونتونات (الإدارات المحلية)، إنه "يجب على كل شخص يتمتع بالمعونة الاجتماعية على مدى سنة بعد وصوله إلى سويسرا، أن يخضع لإجراءات التحقق من ممتلكاته"، مؤكدة أن هذا الإجراء يشمل الجميع بما في ذلك اللاجئون الأوكران.

وأوضحت بواية "20 Minuten" أنه إذا كان من بين الممتلكات سيارة يتجاوز سعرها قيمة المعونة الاجتماعية التي يتمع بها اللاجئون، والتي تحددها سلطات الكونتونات، فسيتعين على مالكها بيعها.

وتلزم مدينة لوسرن اللاجئين ببيع السيارات، التي يتجاوز سعرها 4 آلاف فرنك سويسري (4.3 ألف دولار)، ويتم تعليق دفع المساعدة الاجتماعية لفترة محددة بحسب المبلغ الذي يتم استلامه من بيع السيارة.

المصدر: نوفوستي