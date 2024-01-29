زيلينسكي يطالب بأن تمر المساعدات الأوروبية للاجئين الأوكران عبر يديه أولا

قال فلاديمير زيلينسكي، إنه من الأفضل لأوكرانيا أن تذهب مساعدات الدول الأوروبية الاجتماعية المقدمة للاجئين الأوكرانيين إلى ميزانية الدولة الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي في مقابلة مع قناة ARD الألمانية، إلى أنه من الممكن بعد ذلك إعادة توزيع هذه الأموال اعتمادا على مكان تواجد الشخص الذي يتلقاها في الوقت الحالي.

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وذكرت الصحفية الألمانية خلال المقابلة، أن حوالي 200 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية غادروا أوكرانيا إلى ألمانيا وحدها. واستفسرت من زيلينسكي عما إذا كان ينبغي على برلين خفض حجم المساعدة الاجتماعية للاجئين لتقديم المال الذي يتم توفيره لدعم كييف، فرد بالقول إنه توجد حالات يتلقى فيها اللاجئون المساعدة ليس فقط من البلد الذي يتواجدون فيه حاليا، بل وكذلك مباشرة من أوكرانيا.

وأضاف: "سيكون من الأفضل لنا لو دعمت ألمانيا الأوكرانيين من خلال تقديم الأموال إلى ميزانية أوكرانيا، لتعيد سلطات أوكرانيا بعد ذلك توزيع هذه الأموال اعتمادا على مكان وجود هذا الشخص بالتحديد".

وشدد زيلينسكي على أن جزءا من الأموال الأوكرانية بات الآن في أوروبا بعد أن نقلها إلى هناك اللاجئون الفارون من الحرب.

ونوه بأن الأموال الأوروبية المقدمة للاجئين تبقى في اقتصاد هذه الدولة أو تلك ولا تصل إلى أوكرانيا.

المصدر: rbc.ua