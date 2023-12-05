سياسي ألماني: الأوكرانيون الفارون من التجنيد إلى ألمانيا يكفون لتشكيل 10 فرق عسكرية

قال العضو في البرلمان الألماني عن حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المعارض، رودريش كيزيفيتر، إنه من الممكن تشكيل 10 فرق من الأوكرانيين الفارين من التجنيد والموجودين في ألمانيا.

وقال كيزيفيتر وهو أيضا عضو لجنة الشؤون الدولية في البرلمان، في تصريح لـ"فيلت": "خلاصة القول هي أن أكثر من 600 ألف رجل أوكراني مؤهل (للخدمة العسكرية) يتهربون من الخدمة العسكرية في الاتحاد الأوروبي. وفي ألمانيا وحدها يتهرب 220 ألفا... ما يعادل أكثر من 10 فرق".

ووفقا له، يجب على ألمانيا، مثل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، أن تناشد الرجال الأوكرانيين الموجودين على أراضيها لطلب تقديم المساعدة للجيش الأوكراني الذي يعيش حالة حرب.

واضاف البرلماني الألماني أنه بالإضافة إلى ذلك يمكن لهؤلاء الأشخاص أيضا دعم جهود الصليب الأحمر، والمساعدة في إزالة الأنقاض، ورجال الإطفاء، والخدمات المدنية الأخرى.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطة شاملة جديدة للتعبئة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة على الرغم من التعقيدات المحيطة بها.

المصدر: نوفوستي