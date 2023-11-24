الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف الجنود الأوكرانيين خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 4190 قتيلا وجريحا، وإسقاط 176 مسيرة و15 صاروخ HIMARS وAlder، وصاروخي Neptune مضادين للسفن خلال أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأسبوعي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا للفترة من 18 نوفمبر إلى 24 نوفمبر:

وجهت قواتنا 31 ضربة بأسلحة عالية الدقة ومسيرات للبنية التحتية والمطارات العسكرية والترسانات ومستودعات الذخائر والأسلحة والمسيرات ومخازن الوقود الأوكرانية، وقضت على تجمعات لقوات "آزوف" النازية والفيلق الأجنبي.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 13 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 305 عسكريين وتم تدمير عتاد عسكري ومدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 10 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو أكثر من 740 قتيلا وجريحا وتم تدمير عتاد عسكري ومدافع غربية.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 22 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو أكثر من 1680 بين قتيل وجريح وتدمير أسلحة ومعدات ودبابات غربية.

على محور جنوب دونيتسك سيطرت قوات "فوستوك" الروسية على مواقع استراتيجية وصدت هجومين للعدو وتم القضاء على أكثر من 625 عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحتهم.

على محور زابوروجيه صدت قواتنا 11 هجوما وبلغت خسائر العدو 435 بين قتيل وجريح

على محور خيرسون أحبطت قواتنا محاولات العدو لإنزال مجموعات قتالية على الجزر والضفة الشرقية لنهر دنيبر وبلغت خسائر العدو 405 عسكريين وتم أسر 39 عسكريا أوكرانيا.

دمرت قواتنا محطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات S-300، ومحطتي رادار أمريكيتين AN/TP-50

دمر طيران أسطول البحر الأسود 12 زورقا مسيرا استهدفت القرم الروسية.

أسقطت دفاعاتنا مقاتلة "ميغ 29" ومروحية "مي 8" و15 صاروخا HIMARS وAlder أمريكية، وصاروخي Neptune سوفيتيين.

تم إسقاط 176 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية