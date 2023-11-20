الغرب يوصي كييف بجعل سن التجنيد من 17 إلى 70 عاما

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إن الغرب يطالب نظام كييف بأن يثبت للمجتمع ومهما كانت الخسائر، باستحالة انتصار روسيا في النزاع الأوكراني.

وذكر أن الولايات المتحدة تطالب نظام فلاديمير زيلينسكي بتشديد وتكثيف جهود التعبئة لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد الفاشل.

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ونقل المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي عن ناريشكين: "وفقا للمعلومات الموثوقة التي حصل عليها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن الولايات المتحدة توجه القيادة الأوكرانية إلى تكثيف إجراءات التعبئة إلى أقصى حد للتعويض عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد الفاشل".

بالإضافة إلى ذلك، تشير الاستخبارات الروسية، إلى أن واشنطن ولندن أوصتا كييف بخفض سن التجنيد إلى 17 عاما ورفعه إلى 70 عاما، والقيام بتعبئة إضافية للنساء.

المصدر: نوفوستي