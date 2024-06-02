رونالدو يعرض على نجم ريال مدريد الانتقال للنصر السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض على قائد نادي ريال مدريد ناتشو هرنانديز الانتقال إلى نادي النصر السعودي.

وأوضحت صحيفة "ماركا"، أن رونالدو يرغب في انضمام ناتشو ولاعب خط وسط مانشستر يونايتد، البرازيلي كارلوس كاسيميرو إلى نادي النصر، بعد أن لعب البرتغالي دورا كبيرا في إقناع المدافع التاريخي لريال مدريد، الإسباني فرناندو هييرو بتولي منصب المدير الرياضي بالنادي السعودي.

كما يهدف رونالدو من خطوة إقناع ناتشو وكاسيميرو إلى تعزيز صفوف الفريق السعودي بلاعبين يشكلان إضافة كبيرة لـ"العالمي"، ويكون انسجامه معهما سريعا، بعد أن زاملهما فترة طويلة في صفوف ريال مدريد، بحسب الصحيفة الإسبانية.

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وأشارت "ماركا" إلى أن كاسيميرو يرغب بمزاملة رونالدو من جديد، بينما سيكون دوري روشن السعودي هو الوجهة المحتملة لناتشو، بعد أن تراجع عن قرار اللعب في الدوري الأمريكي.

وأكدت "ماركا" أن رونالدو تحدث بالفعل مع ناتشو من أجل إقناعه بالانضمام إلى النصر.

وينتهي تعاقد ناتشو البالغ من العمر 34 عاما مع الريال في 30 يونيو الجاري وأكد المدافع المخضرم في وقت سابق أنه يرغب في الرحيل عن الفريق الملكي لخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وعانى رونالدو كثيرا مع النصر هذا الموسم حيث لم يتوج مع الفريق بأي لقب في المسابقات المحلية.

المصدر: "ماركا"