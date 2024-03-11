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ماسك: بايدن دمية قاتمة تركع متذللة

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ماسك: بايدن دمية قاتمة تركع متذللة
Globallookpress
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اعتبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الرئيس جو بايدن ليس إلا "دمية قاتمة" لا سلطة حقيقية لها، كما اتفق مع رأي مفاده أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تؤدي إلى عكس مبتغاها.

وكتب ماسك عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين أن "بايدن مجرد دمية قاتمة. لم يكن يتحدث في صلب الموضوع، لقد أُمر بأن يركع على ركبتيه متذللا".

جاء ذلك في تعليق ماسك على ما نشره الكاتب أورون ماكينتاير تعقيبا على تصريحات بايدن في حوار مع قناة MSNBC السبت، وقال فيه أن بايدن "من الناحية النظرية.. أقوى رجل في العالم، لكن في الواقع من يحكمنا هم وسائل الإعلام وطبقة النشطاء الثوريون".

كما اتفق ماسك مع رأي رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس الذي قال إن كل العقوبات الأمريكية على روسيا لا تزيدها إلا قوة.

وسبق أن قال ماسك إن موقف أوكرانيا يضعف يوما بعد يوم، وكان ينبغي إبرام اتفاق سلام قبل عام، كان من شأنه أن ينقذ آلاف الأرواح.

المصدر: RT

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