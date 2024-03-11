ماسك: بايدن دمية قاتمة تركع متذللة

اعتبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الرئيس جو بايدن ليس إلا "دمية قاتمة" لا سلطة حقيقية لها، كما اتفق مع رأي مفاده أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تؤدي إلى عكس مبتغاها.

وكتب ماسك عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين أن "بايدن مجرد دمية قاتمة. لم يكن يتحدث في صلب الموضوع، لقد أُمر بأن يركع على ركبتيه متذللا".

جاء ذلك في تعليق ماسك على ما نشره الكاتب أورون ماكينتاير تعقيبا على تصريحات بايدن في حوار مع قناة MSNBC السبت، وقال فيه أن بايدن "من الناحية النظرية.. أقوى رجل في العالم، لكن في الواقع من يحكمنا هم وسائل الإعلام وطبقة النشطاء الثوريون".

Biden is just a grim puppet. He spoke out of turn and was instructed to bend the knee in ignominy. — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2024

كما اتفق ماسك مع رأي رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس الذي قال إن كل العقوبات الأمريكية على روسيا لا تزيدها إلا قوة.

Accurate — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2024

وسبق أن قال ماسك إن موقف أوكرانيا يضعف يوما بعد يوم، وكان ينبغي إبرام اتفاق سلام قبل عام، كان من شأنه أن ينقذ آلاف الأرواح.

المصدر: RT