ماسك: بايدن يحاول تغيير ميزان القوى في الانتخابات بمساعدة المهاجرين غير الشرعيين

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن قرارات إدارة الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي بشأن سياسة الهجرة تهدف إلى تغيير ميزان القوى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتب ماسك في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X: "معظم الأمريكيين لا يعلمون أنه خلال تعداد السكان في الولايات المتحدة للتصويت حاليا يتم إحصاء جميع سكان المقاطعة، بغض النظر عن الجنسية! لقد صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بالإجماع على إلغاء تعديل كان من شأنه أن يوقف إحصاء المهاجرين غير الشرعيين عند توزيع مقاعد الكونغرس وأصوات هيئات الناخبين (في الانتخابات الرئاسية). وبما أن المهاجرين غير الشرعيين يعيشون في الغالب في الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون، فإن أصوات كل من مجلسي النواب والرئاسة تتحول بنحو 5٪ إلى اليسار، وهو ما يكفي لتغيير ميزان القوى بأكمله! وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء احتفاظ إدارة بايدن بأعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين وتنفيذ عدد قليل جدا من عمليات الترحيل".

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ويشار إلى أن الوضع مع الهجرة غير الشرعية، كان موضع جدل بين الولايات الجنوبية والحكومة الفيدرالية لعدة سنوات. ويبقى الوضع الأكثر توترا في هذا المجال في ولاية تكساس، التي تدعو سلطاتها إلى اتخاذ إجراءات صارمة لقمع الهجرة غير الشرعية وتتحدث علنا ضد سياسة الإدارة الأمريكية الحالية في هذا الشأن.

وسبق أن أعرب إيلون ماسك عن دعمه لسلطات تكساس، ودعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس إلى الاستقالة، متهما إياه بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية.

المصدر: تاس