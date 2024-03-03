ما جديد "انفصال تكساس" عن الولايات المتحدة؟

حذرت صحيفة Dallas Morning News في عيد استقلال ولاية تكساس عن المكسيك المواطنين من تزايد عدد المرشحين للمناصب الانتخابية الذين يدعون لانفصال تكساس عن الولايات المتحدة.

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وعبرت الصحيفة في مقالة عن قلقها من اقتراب "الثلاثاء الكبير" في الولايات المتحدة، عندما تحدد العديد من الولايات الأمريكية مندوبيها للانتخابات الرئاسية اللاحقة.

وكتبت: "يذهب البعض إلى أبعد من اللازم في سعي تكساس الشهير للاستقلال. ومع اقتراب "يوم الثلاثاء الكبير" يتعين على الناخبين الجمهوريين في تكساس أن ينتبهوا. ويثير عدد المرشحين... الذين وقعوا على تعهد "إعادة تكساس" (Take Texas back) قلقا".

وذكرت الصحيفة أن هذا التعهد يقضي بوعد المرشحين للمناصب المنتخبة باعتبار مصالح تكساس أهم من المصالح الأمريكية العامة وتحريك مشروع قانون حول إجراء استفتاء بشأن انفصال الولاية عن الولايات المتحدة.

وتابعت: "حتى الآن وقع أكثر من 150 شخصا على التعهد بمن فيهم عدة مرشحين من الحزب الجمهوري في شمال تكساس".

هذا ودعت الصحيفة سكان تكساس للاطلاع على قائمة المرشحين بعناية أكبر قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، حتى لا يتفاجأوا لاحقا.

وفي وقت سابق عبر عدد من الخبراء الأمريكيين عن قلقهم من استيلاء سلطات تكساس على جزء من الحدود الفيدرالية الأمريكية وسط أزمة المهاجرين.

وازدادت أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة توترا بعد أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية، بناء على طلب الإدارة الأمريكية، بإزالة سياج من الأسلاك الشائكة أقامته سلطات ولاية تكساس على طول الحدود مع المكسيك. من جانبه أعلن حاكم الولاية غريغ أبوت عن "غزو" وإجراءات حماية ذاتية بسبب الوضع مع تدفق المهاجرين. وأكد أن ولايته ستنفذ سياساتها الخاصة بسبب فشل السلطات الأمريكية في حماية الحدود. وأعلن حكام 25 ولاية أمريكية تضامنهم مع سلطات تكساس.

المصدر: نوفوستي