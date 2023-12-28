حاكم ولاية تكساس يهاجم بايدن ويتهمه بتدمير أمريكا

اتهم حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت الرئيس الأمريكي جو بايدن بتدمير البلاد بسبب موقف الحكومة الفيدرالية من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال أبوت على منصة "إكس": "بايدن يدمر أمريكا، وتكساس تحاول إنقاذها".

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وأضاف: "إدارة بايدن لا ترفض تطبيق قوانين الهجرة الحالية فقط، بل تريد أيضا منع تكساس من تطبيق القوانين ضد الهجرة غير الشرعية. لم أر أبدا مثل هذا العداء للقانون والنظام في الولايات المتحدة".

وتأتي هذه التصريحات ردا على تحذيرات وزارة العدل الأمريكية لسلطات الولاية من أنها مستعدة لرفع دعوى قضائية إذا بدأت تكساس في تطبيق قانون يسمح باعتقال ومحاكمة وسجن المشتبه بهم في عبور الحدود بشكل غير قانوني.

وألقى عمدة مدينة شيكاغو الأمريكية الديمقراطي براندون جونسون في وقت سابق باللوم على إدارة الرئيس جو بايدن وتكساس في المعاناة التي تعيشها مدينته لرعاية آلاف المهاجرين.

وشهدت الفترة بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023 رقما قياسيا حيث سجلت دوريات الحدود الأمريكية 2,4 مليون حالة اعتراض لمهاجرين، بما في ذلك عند معابر الدخول الرسمية على طول الحدود الجنوبية.

المصدر: نوفوستي