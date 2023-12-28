رئيس المكسيك يشيد بالتوصل إلى "اتفاقات هامة" مع الولايات المتحدة حول الهجرة

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأربعاء التوصل إلى "اتفاقات هامة" بشأن الهجرة وقضايا أخرى عقب إجرائه محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين أمريكيين.

وأشاد لوبيز أوبرادور بنتائج محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في مكسيكو سيتي بهدف "التصدي المباشر لقضايا التعاون الاقتصادي والأمن والهجرة".

وكتب لوبيز أوبرادور على منصة "إكس": "تم التوصل إلى اتفاقات هامة لصالح شعبينا"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأضاف: "الآن وأكثر من أي وقت مضى، سياسة حسن الجوار أمر ضروري".

وسلطت زيارة بلينكن ومايوركاس للمكسيك بعد عيد الميلاد، الضوء على الاهتمام الذي يوليه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإيجاد حلول لمكافحة تزايد الهجرة.

إقرأ المزيد

ويضغط الجمهوريون في الكونغرس على البيت الأبيض لاتخاذ موقف متشدد من الهجرة كشرط لتمريرهم مشاريع قوانين لدعم أوكرانيا تمثل أولوية لإدارة بايدن.

وأبلغت شرطة الحدود الأمريكية في الأسابيع الأخيرة عن عبور قرابة 10 آلاف مهاجر يوميا.

وشهدت الفترة بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023 رقما قياسيا حيث سجلت دوريات الحدود الأمريكية 2,4 مليون حالة اعتراض لمهاجرين، بما في ذلك عند معابر الدخول الرسمية على طول الحدود الجنوبية.

المصدر: أ ف ب