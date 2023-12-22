رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى استئناف بناء الجدار مع المكسيك

طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الرئيس جو بايدن باتخاذ إجراءات تنفيذية، وتطبيق سياسات أكثر صرامة لإنفاذ قوانين الهجرة واستئناف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال جونسون في رسالة وجهها إلى بايدن، بعد أن فشل زملاؤه في مجلس الشيوخ من التوصل إلى اتفاق بشأن تغييرات في سياسة الحدود كشرط للحصول على مساعدات إضافية لأوكرانيا: "بينما بدأت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية لمحاولة التوصل إلى حل وسط، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من وضع اللمسات النهائية على اتفاق. لابد من تفعيل الإصلاحات القانونية الرامية إلى استعادة السيطرة التشغيلية على حدودنا الجنوبية، ولكن الأزمة على حدودنا الجنوبية تدهورت إلى حد لم يعد من الممكن معه تأجيل اتخاذ إجراءات كبيرة. يجب أن يبدأ الآن، ويجب أن يبدأ معك".

وأضاف: "أحثكم على اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتاحة لكم على الفور بموجب قوانين الهجرة الحالية لوقف المد القياسي للهجرة غير الشرعية"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية "لإعادة أو احتجاز جميع الأجانب غير الشرعيين الذين يتم مواجهتهم بين موانئ الدخول، وإنهاء ما يسمى بسياسة القبض والإفراج، منح الإفراج المشروط فقط على أساس كل حالة على حدة وليس لفئات بأكملها من المهاجرين، وإعادة اتفاقيات التعاون الخاصة باللجوء والتفاوض مع المكسيك لإعادة برنامج "البقاء في المكسيك"، واستئناف بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".

وأشار جونسون أيضا إلى قانون الحدود الذي استخدمه المحافظون باعتباره جوهر حجة المساءلة "التقصير في أداء الواجب" ضد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.

المصدر: The Hill