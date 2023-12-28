عمدة مدينة شيكاغو يحمل إدارة بايدن معاناة المدينة من أزمة المهاجرين

ألقى عمدة مدينة شيكاغو الأمريكية، الديمقراطي براندون جونسون باللوم على إدارة الرئيس جو بايدن وتكساس في المعاناة التي تعيشها مدينته لرعاية آلاف المهاجرين.

وقال جونسون لشبكة CNN إن حوالي 15 ألف طالب لجوء تم حشرهم في 27 مأوى في جميع أنحاء المدينة بعد نقلهم بالحافلات من الحدود الأمريكية المكسيكية، وخاصة من تكساس.

وجدد جونسون عداءه مع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، ووصف أفعاله بأنها "متهورة وخطيرة"، لكنه أعرب أيضا عن أسفه لنقص الدعم الفيدرالي.

#Chicago Mayor Brandon Johnson Begs Biden To Help with Migrant Crisis.



The reason nothing is happening is because the Democrats don't want to give the Republicans a political victory before the presidential election 🇺🇸pic.twitter.com/Zop39dMGpu — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) December 28, 2023

وأضاف: "لقد قلت مرارا وتكرارا إننا بحاجة إلى المزيد من الموارد وطلبت 15 مليار دولار"، مؤكدا أنه يقدر قيام الحكومة الفيدرالية بإصدار تصاريح عمل لجذب المهاجرين إلى وظائف حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم".

وحذر من أنه "بدون استثمارات كبيرة من حكومتنا الفيدرالية، لن تكون مدينة شيكاغو وحدها هي التي لن تكون قادرة على الحفاظ على هذه المهمة. الدولة بأكملها على المحك الآن"، موجها انتقادات لاذعة لبايدن من خلال دعوته إلى "إصلاح حقيقي وموضوعي للهجرة وسياسات تسمح لنا بالحصول على هيكل وطريق للمواطنة".

وأرسل أبوت أكثر من 25300 مهاجر إلى شيكاغو منذ أغسطس 2022، على متن الحافلات، ومؤخرا على متن رحلات طيران مستأجرة.

ويعبر حوالي 10 آلاف مهاجر الحدود كل يوم ويتم إرسال الكثير منهم إلى "مدن الملاذ" مثل شيكاغو ونيويورك ودنفر.

وأنفقت المدينة 138 مليون دولار على الأزمة التي من المتوقع أن تتفاقم مع انخفاض درجات الحرارة مع استمرار فصل الشتاء.

المصدر: "ديلي ميل"