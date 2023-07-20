نيويورك ستوزع منشورات توصي المهاجرين بالتوجه لمدن أخرى

أعلن عمدة نيويورك أن المدينة لم تعد تتسع لاستقبال المهاجرين، حيث أكد أن السلطات ستوزع منشوارت على الحدود الأميركية مع المكسيك لتشجيع الوافدين على الذهاب إلى أماكن أخرى.

ووصل أكثر من 90 ألف مهاجر، قدم معظمهم من أميركا الوسطى والجنوبية إلى المدينة منذ أبريل العام الماضي، ما أدى لزيادة الضغط على الخدمات لدرجة الانهيار.

وقال إريك آدامز في مؤتمر صحفي الأربعاء: "لم يعد لدينا مكان في المدينة".

ويأتي تدفق المهاجرين بعدما بدأت ولايات يقودها الجمهوريون، مثل تكساس بنقل المهاجرين إلى مناطق يديرها الديمقراطيون للاحتجاج على سياسة الرئيس، جو بايدن، الخاصة بالهجرة.

ويوجد حاليا نحو 106 آلاف شخص، بينهم 54 ألف مهاجر، يعيشون في رعاية مدينة نيويورك، وذلك في الملاجىء أو الفنادق.

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وستكون المنشورات باللغتين الإنجليزية والإسبانية، حيث ستحذر طالبي اللجوء من أن سعر الإيجار في نيويورك "باهظ للغاية"، فضلا عن أن تكلفة الطعام والنقل وغيرها من المواد الضرورية "هي الأعلى في الولايات المتحدة".

وأضافت المنشورات الإشارة إلى أنه "لا يوجد ضمانات أننا سنكون قادرين على توفير الملجأ والخدمات للوافدين الجدد"، موضحة أنه "يرجى التفكير في مدينة أخرى، وأنتم تتخذون قرار الاستقرار في الولايات المتحدة".

المصدر: أ ف ب