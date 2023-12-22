لمواجهة الهجرة غير الشرعية.. إدارة حماية الحدود الأمريكية تزيد عدد موظفيها

تعمل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية على إرسال موظفين إضافيين لحماية الحدود للتعامل مع الزيادة الهائلة في أعداد المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن إدارة الهجرة والجمارك ICE، المسؤولة عن تطبيق قانون الهجرة الفيدرالي في الداخل والتحقيق وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، ترسل العشرات من الأفراد إلى الحدود لمساعدة الجمارك وحماية الحدود، مبينة أن عمليات الإنفاذ والترحيل، المكلفة باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ستوفر 141 إضافيا فردا لمساعدة الجمارك وحماية الحدود في العمليات الحدودية.

وستشمل هذه الواجبات الرد على الأسئلة المتعلقة بالقضايا الطبية والنقل، وتسجيل المهاجرين غير الشرعيين في بدائل الاحتجاز، والمراقبة الإلكترونية وتنسيق عمليات الترحيل ووثائق السفر اللازمة.

وفي الوقت نفسه، لدى الوكالة حاليا 132 عميلا لتحقيقات الأمن الداخلي (HSI) على الحدود، وسيزيد هذا العدد إلى 197. وكجزء من مذكرة التفاهم، سيتم تكليف العملاء الخاصين بواجبات تشمل المراقبة والنقل وعمليات تفتيش وفحوصات الأمن والرعاية الاجتماعية.

ويأتي نشر العناصر الإضافيين وسط أزمة مهاجرين تاريخية على الحدود. وذكرت شبكة "فوكس" أنه كان ضبط لـ200 ألف مهجر على الحدود في ديسمبر، مما يعني أن الشهر في طريقه لتحطيم الأرقام القياسية.

المصدر: "فوكس نيوز"