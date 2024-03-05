إيلون ماسك يتوقع انهيار الولايات المتحدة بسبب المهاجرين غير الشرعيين

توقع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك انهيار الولايات المتحدة إذا لم يتغير الوضع حول تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.

وكتب ماسك على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، معلقا على منشور لأحد مستخدمي المنصة، قال فيه إن الوضع على الحدود "يدمر أمريكا"، كتب أن "أمريكا ستسقط إذا حاولت التهام العالم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن دماء العديد من ضحايا الجرائم التي ارتكبها المهاجرون غير الشرعيين تقع على عاتق الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

ووفقا له، فقد ظهر نوع جديد من الجرائم في الولايات المتحدة، أطلق عليه اسم "جرائم مهاجري بايدن".

وكان الوضع مع الهجرة غير الشرعية موضع جدل بين الولايات الجنوبية والحكومة الفيدرالية لعدة سنوات.

وقد تطور الوضع الأكثر توترا في ولاية تكساس، التي يرأسها الحاكم الجمهوري غريغ أبوت، الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية ويعارض سياسة الإدارة الأمريكية الحالية في هذا الشأن.

ولمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بدأ أبوت بنقلهم بالحافلات إلى المدن الأمريكية الكبرى، بما في ذلك واشنطن ونيويورك وشيكاغو.

المصدر: تاس