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إسرائيل ترد على اسقاط حزب الله "هيرمز 900" بغارات على بعلبك وبلدة حانويه جنوب لبنان

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إسرائيل ترد على اسقاط حزب الله
Legion-Media
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على منطقة بعلبك وبلدة حانويه جنوب لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو قصف هدفا في بعلبك على بعد 80 كيلومترا من الحدود ردا على إسقاط حزب الله اليوم طائرة مسيرة متطورة تابعة لسلاح الجو".

إسرائيل ترد على اسقاط حزب الله

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جديدة، مساء يوم السبت، استهدفت بلدة حانويه جنوب لبنان".

إسرائيل ترد على اسقاط حزب الله

وذكرت المعلومات الأولية أن "القصف طال محيط المدرسة الرسمية في البلدة وقد هرعت فرق الإسعاف إلى مكان الغارة".

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الغارة على قلد السبع غربي بعلبك أسفرت عن وقوع إصابتين".

إسرائيل ترد على اسقاط حزب الله

واستهدف "حزب الله" اللبناني مساء السبت طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع "هيرمز 900" في الأجواء اللبنانية وتم إسقاطها.

وأظهر الفيديو لحظة إطلاق صاروخ باتجاه الطائرة التي انفجرت في الجو قبل سقوطها في منطقة دير كيفا، حيث تناثر حطامها في المكان.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت، باندلاع حريق كبير في مقر اللواء الشرقي 769 التابع للجيش الإسرائيلي في كريات شمونة، إثر استهدافه بصاروخ ثقيل أطلقه حزب الله من جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، وسط تحذيرات من خطورة الوضع، ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

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المصدر: RT

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