الرئيس الإسرائيلي يشكر بايدن على المساهمة في تنفيذ "الوصية الأعظم في التقاليد اليهودية"

شكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نظيره الأمريكي جو بايدن على المساهمة في تنفيذ "الوصية الأعظم في التقاليد اليهودية".

وقال هرتسوغ: "أود أن أشكر الرئيس بايدن على خطابه وجهوده المستمرة من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".

وأضاف: "وفي هذا السياق، قلت لرئيس الوزراء نتنياهو إنني سأقدم له وللحكومة دعمي الكامل للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن".

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وتابع: "يجب ألا ننسى أنه وفقا للتقاليد اليهودية، لا توجد وصية أعظم من تخليص الأسرى والرهائن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الإسرائيليين الذين لم تتمكن دولة إسرائيل من الدفاع عنهم، ومن واجبنا الأصيل إعادتهم إلى الوطن في إطار صفقة تحافظ على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرض أمس الجمعة، مقترحا، يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة، وهو مؤلف من 3 مراحل.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابي ولكن الحركة بحاجة لنصوص واضحة تحقق ما تريده، وتقبل بها إسرائيل علانية.

المصدر: RT