البرلمان الأرميني يصادق على نشر بعثة مراقبة أوروبية على الحدود مع أذربيجان

صادق البرلمان الأرميني على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة مراقبة مدنية أوروبية على الحدود مع أذربيجان.

وقال نائب رئيس البرلمان روبين روبينيان: "صوت 57 نائبا لصالح الاتفاق، بينما امتنع 27 نائبا عن التصويت".

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وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد توقيعه من رئيس البلاد فاهاغن خاتشاتوريان.

ويسمح للسلطات المختصة الأرمينية أن تعتبر بعثة الاتحاد الأوروبي بوحداتها ومقرها وموظفيها ذات وضع دبلوماسي بالنسبة للمسائل الجمركية والضريبية.

ووفقا لوزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، عمل البعثة على الحدود مع أذربيجان هو المرة الأولى التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي كمؤسسة في المجالات التي تمس أمن أرمينيا.

وأكد أن تعميق العلاقات بين يريفان والدول الغربية والاتحاد الأوروبي ليس موجها ضد روسيا.

المصدر: بوليتيكو