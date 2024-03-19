باشينيان يحذر من حرب قد تبدأ في غضون أسبوع

حذر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من أن عدم امتثال يريفان لمطالب باكو وتسليمها عددا من القرى الحدودية، سيؤدي لاندلاع حرب جديدة بين أرمينيا وأذربيجان خلال أسبوع.

وقال باشينيان: "مهمتنا هي أن يكون لدينا حدود، وبوجودها ستصبح عقبة من وجهة نظر دولية وبحكم القانون، لن يتم قبول إطلاق النار على هذه الحدود".

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وأضاف: "سنقوم ببناء الطرق وتأمين سكان القرى الحدودية بكل ما هو ضروري، سوف ندفع تعويضات إضافية عند الضرورة. ورفضنا مطالب باكو يعني أن الحرب ستبدأ خلال أسبوع".

وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية على تصريحات باشينيان: "هذا ما فعله الرعاة الجدد من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وواشنطن ليريفان، يرجى ملاحظة أن هذا البيان لا علاقة له بروسيا، هذه سياسة السلطات الحالية في يريفان بعد مشاوراتها مع الغربيين".

المصدر: نوفوستي