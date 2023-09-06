أسماك القرش تهاجم رحالتين روسيين وثالثا فرنسيا قرب أستراليا (فيديو)

هاجمت أسماك القرش رحالتين روسيين وثالثا فرنسيا على متن قارب مطاطي كانوا في رحلة حول العالم في المحيط الهادئ.

جاء ذلك فيما ذكرته في تصريحات خاصة لـ RT رئيسة المقر الساحلي للبعثة يوليا كاليوجنايا، حيث تابعت أن أسماك القرش ظنت أن بالونات القارب هي حيوان ثديي، وأكدت أن الطاقم تم إنقاذه، إلا أنه اضطرت البعثة إلى ترك القارب في المحيط.

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وتقول كاليوجنايا إن أسماك القرش هذه تسمى "قاضمة الحلوى" Cookie Cutter، وهناك الكثير منها في بحر المرجان، وتعيش حيث توجد الشعاب المرجانية. وتتابع: "لم يكتب عنها سوى القليل، لأنه لم تكن هناك سوابق من هذا القبيل من قبل، ولم يذهب هذا النوع من القوارب إلى تلك المنطقة، وهذا الفريق هو أول من يواجه هذا".

وأوضحت الخبيرة أن "قاضمات الحلوى" هذه هي أسماك قرش صغيرة تصطاد ليلا، وتهاجم الثدييات، وتمزق قطع اللحم.

وقد بدأت الرحلة الاستكشافية في أوائل يونيو 2021، من جزيرة كونشتادت الروسية، على متن قارب قابل للنفخ، يبلغ طوله 12 مترا، وعرضه 8 أمتار، وكان هناك دائما شخصان هما مواطن من تومسك يفغيني كوفاليفسكي، ومن توفوسيبيرسك ستانيسلاف بيريزكين.

وفي جميع المحطات تقريبا، كان لا بد من إصلاح القارب. وفي منتصف شهر مارس من هذا العام، في المحيط الهادئ، تعطل توجيه القارب ثلاثي الأبعاد وفقدت السيطرة عليه. ثم التقطت سفينة تجارية الفريق، وأوصلته إلى تشيلي، لكن لم يكن من الممكن إنقاذ القارب.

مع ذلك، تم العثور على حل لمواصلة البعثة، حيث احتفظ الرحالة الروسي دميتري تروبيتسين بقاربه الشراعي القابل للنفخ من نفس نوع القارب المفقود في جزيرة إيستر، وتم تحديث القارب واستمرت الرحلة.

ووفقا لكاليوجنيا فإن العبارة الأولى التي سمعتها من كوفاليفسكي هي: "يوليا، نحن نغرق". حيث هاجمت أسماك القرش البحارة ليلا، وعضت الطبقة المزدوجة من أسطوانات القارب، وكان على متنه الروسيان ورحالة فرنسي، قام بتصوير هجوم أسماك القرش.

وقالت كاليوجنيا لـ RT إنها اتصلت على الفور بخفر السواحل الأسترالي لطلب المساعدة، وبعد 40 دقيقة، تم إنقاذ أعضاء البعثة بواسطة سفينة شحن ترفع علم بنما.

وأضافت كاليوجنيا أن الرحالة يبحرون الآن إلى مدينة بريسبان الأسترالية.

المصدر: RT