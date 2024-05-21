ماذا ينتظر سعر صرف الليرة التركية؟

توقع "بنك أوف أمريكا" أن يبلغ سعر صرف العملة الأمريكية مقابل نظيرتها التركية بحلول نهاية العام الجاري مستوى 38 ليرة للدولار.

وأشار البنك الأمريكي إلى أن الليرة التركية ستتراجع في ظل ارتفاع معدل التضخم في تركيا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

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ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب والأتراك أصبحوا أكثر تفاؤلا مع تشديد السياسة النقدية في تركيا، وقد بدأت بنوك في الابتعاد عن الدولار على الرغم من أن قطاعات اقتصادية تشهد تباطؤا.

وللمقارنة فقد جرى تداول العملة التركية في تعاملات اليوم الساعة 13:40 بتوقيت موسكو عند 32.19 ليرة للدولار، بانخفاض طفيف نسبته 0.03% عن سعر التسوية السابق.

المصدر: برايم + بلومبرغ