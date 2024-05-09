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المركزي التركي: التضخم سيبلغ ذروته الشهر الجاري

مال وأعمال

المركزي التركي: التضخم سيبلغ ذروته الشهر الجاري
صورة أرشيفية
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أعلن محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان اليوم الخميس أن التضخم في البلاد سيبلغ ذروته خلال شهر مايو الحالي.

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وأضاف كاراهان أن نسبة التضخم ستتراوح بين 75 و76٪؜، مشيرا إلى أنها ستبدأ بالانخفاض اعتبارا من يونيو المقبل.

وأوضح أن توقعات البنك المركزي بخصوص التضخم في تركيا حتى نهاية العام الجاري، ارتفعت بنقطتين عما كانت عليه سابقا، لتصبح 38٪؜، مؤكدا أن الغرض الرئيسي للبنك المركزي هو ضمان استقرار الأسعار والحفاظ عليه، وهو يتابع عن كثب الأسعار وتوقعات التضخم.

وقال كاراهان إن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي ارتفع إلى 34 مليار دولار.

المصدر: RT

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