بولندا تسمح للأمريكيين بمغادرة بيلاروس عبر أراضيها

اقترحت بولندا على الأمريكيين مغادرة الأراضي البيلاروسية عبر بوابة تيريسبول الحدودية مع بيلاروس، بعد إغلاق ليتوانيا معظم المعابر الحدودية مع بيلاروس.

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وأفاد المكتب الإعلامي لحرس الحدود البولندي في بيان رسمي، بأنه "استجابة للنداء العاجل الذي وجهته السفارة الأمريكية لمواطنيها بمغادرة الأراضي البيلاروسية، فقد أجاز حرس الحدود البولندي للمواطنين الأمريكيين القادمين من بيلاروس دخول الأراضي البولندية عبر معبر بلدة تيريسبول شرقي البلاد والعودة إلى الوطن".

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، مواطنيها في بيلاروس على مغادرة البلاد بسبب إغلاق ليتوانيا لمعبرين حدوديين من أصل ستة.

وطلبت الوزارة من مواطنيها استخدام ما تبقى من معابر حدودية مفتوحة مع ليتوانيا ولاتفيا أو مغادرة الأراضي البيلاروسية جوا وباسرع وقت ممكن.

وأغلقت ليتوانيا اعتبارا من 18 أغسطس، معبرين حدوديين من أصل ستة مع بيلاروس، حسب حرس الحدود الليتواني.

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ووفقا للجنة الحدود في بيلاروس، منذ عام 2022، استخدم أكثر من 685 ألفا من سكان لاتفيا وليتوانيا وبولندا، الحق في الدخول بدون تأشيرة إلى البلاد، ومعظمهم من مواطني ليتوانيا.

كما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في بيلاروس، أن سلطات البلاد سترد على إغلاق ليتوانيا للمعبرين الحدوديين بهدوء ومسؤولية وعملية، بما في ذلك لصالح سكان البلدان المجاورة.

هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن المعاملة الوحشية للمهاجرين من قبل حرس الحدود اللاتفيين على الحدود مع بيلاروس، تظهر الجوهر العنصري للسلطات في لاتفيا.

المصدر: انترفاكس + فيستي